Индзаги: победа над «Барселоной» не стала неожиданностью. Я был уверен, что всё получится
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (1:0).
«Эта победа не стала неожиданностью. Я всегда был уверен, что у нас всё получится. Этот результат может стать для нас новым началом. Я никогда не чувствовал себя в опасности. Победа в матче с «Барселоной» для меня не реванш. В эти 14 месяцев я всегда делал хорошую работу», — приводит слова Индзаги журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.
«Интер» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Барселона» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Бавария» (9) и «Виктория Пльзень» (0).
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