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Чалханоглу рассказал, почему «Интер» обыграл «Барселону»

Чалханоглу рассказал, почему «Интер» обыграл «Барселону»
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал победу в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной». Турок на 45+2-й минуте с паса Федерико Димарко забил победный гол.

«Сегодня мы показали ту игру, которую хотим видеть. Мы показали свою состоятельность, все сработали хорошо даже в оборонительной фазе. Мы всегда бьёмся за тренера, он видел, что мы — команда, которая борется за него. Сегодня мы увидели, что все борются друг за друга. Такое отношение было ключом к победе сегодня вечером», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

«Интер» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Барселона» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Бавария» (9) и «Виктория Пльзень» (0).

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