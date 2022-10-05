«Барселона» потеряла почти на месяц одного из защитников после матча с «Интером»

26-летний датский центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен выбыл из-за травмы, полученной в выездном матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с «Интером» (0:1). Об этом сообщает в «Твиттере» журналист AS Хави Мигель.

Как отмечает источник, у Кристенсена выявлено растяжение левой лодыжки, из-за чего датский защитник выбыл как минимум на три недели. За это время он потенциально пропустит матчи с «Сельтой», «Интером», мадридским «Реалом», «Вильярреалом» и «Атлетиком».

Напомним, Кристенсен стал игроком «Барселоны» этим летом, перейдя на правах свободного агента из «Челси». Он подписал контракт с сине-гранатовыми до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в € 35 млн.

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