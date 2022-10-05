У «Баварии» 10 побед подряд в групповых этапах ЛЧ. Серия началась с «Локомотивом»

Мюнхенская «Бавария», разгромив во вторник, 4 октября, пльзеньскую «Викторию» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, повторила рекорд по количеству побед подряд на данной стадии турнира. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Чемпионы Германии выиграли 10 матчей. Серия началась в сезоне-2020/2021, когда в матче 6-го тура «Бавария» на «Альянц-Арене» обыграла московский «Локомотив» со счётом 2:0 благодаря голам Никласа Зюле и Эрика Шупо-Мотинга.
После этого мюнхенцы по два раза побеждали на групповой стадии «Барселону» (3:0, 3:0), киевское «Динамо» (5:0, 2:1), «Бенфику» (4:0, 5:2), в текущем сезоне – «Интер» (2:0), «Барселону» (2:0) и чешскую «Викторию» (5:0). Примечательно, что в восьми из 10 матчей этой серии «Бавария» оставила свои ворота сухими.
Клуб сообщает, что такой результат в групповых этапах Лиги чемпионов ранее демонстрировали только «Реал» (дважды) и «Барселона». При этом «Бавария» может обновить рекорд уже в следующем туре, если победит «Викторию» на выезде 12 октября.
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