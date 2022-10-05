В «Баварии» ответили на возможный интерес к Беллингему из дортмундской «Боруссии»
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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан ответил на вопрос о том, входит ли команда из Мюнхена в число команд, которые заинтересованы в 19-летнем полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джуде Беллингеме.
«Конечно, Джуд Беллингхэм для меня — выдающийся игрок. Однако с Киммихом, Горецкой, Забитцером и Гравенберхом мы очень хорошо оснащены на этой позиции», — цитирует Кана Bayern & Munich в «Твиттере» со ссылкой на Sport BILD.
Напомним, в нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 11 встречах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 90 млн.
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