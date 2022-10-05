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Анчелотти отреагировал на критику в адрес Бензема

Анчелотти отреагировал на критику в адрес Бензема
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в рамках пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Шахтёром» ответил на вопрос о порции критики, которой подвергся лидер атаки «сливочных» Карим Бензема после незабитого пенальти в матче чемпионата Испании с «Осасуной».

«Каждый имеет право на своё мнение. Когда Карим не на своём уровне, эти мнения могут высказываться. И это нормально в профессиональном футболе. Однако это не касается ни нас, ни самого Карима», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

34-летний Карим Бензема в текущем сезоне принял участие в семи матчах команды во всех турнирах и забил четыре гола. У нападающего была травма, из-за которой он пропустил три игры – с «Мальоркой» и «Атлетико» в чемпионате и с «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов. Также он не играл за сборную в Лиге наций с Австрией и Данией.

Бензема вернулся на поле 2 октября в матче с «Осасуной» и провёл на поле все 90 минут. «Реал» потерял очки (1:1), Карим на 79-й минуте заработал пенальти, но сам же его не реализовал – попал в перекладину.

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