Симоне Индзаги ответил на критику судейства от Хави в матче «Интер» — «Барселона»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о словах наставника «Барселоны» Хави из-за спорных решений судьи в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, который завершился победой итальянцев (1:0).

«Жалобы Хави на судейство? Хави — отличный человек и тренер, но гол был отменён из-за чистой игры рукой», — приводит слова Индзаги BarçaTimes в «Твиттере».

Напомним, на 67-й минуте встречи был отменён забитый мяч хавбека «Барселоны» Педри из-за попадания мяча в руку в этом игровом эпизоде. При этом, на 90-й минуте, в пользу сине-гранатовых не был назначен пенальти после попадания мяча в руку защитнику «Интера» Дензелу Думфрису.

Таким образом, «Интер» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Барселона» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Бавария» (9) и «Виктория Пльзень» (0).