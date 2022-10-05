Карвахаль высказался о ситуации на Украине в преддверии встречи с «Шахтёром»

30-летний испанский крайний защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о предстоящей домашней игре с донецким «Шахтёром» в рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023.



«Жаль, что мы наблюдаем такую ситуацию в 2022 году. Команда не может играть в своей собственной стране, происходит отток игроков из команды. Наблюдать за тем, как «Шахтёр», набравший четыре очка в двух матчах Лиги чемпионов, соревнуется и создаёт эту надежду, даже если есть всего несколько моментов, полезно для их страны. Хорошо, что с помощью футбола они могут найти выход из того момента, в котором они находятся», — приводит слова Карвахаля с пресс-конференции пресс-служба «Реала» на официальном сайте.

Напомним, встреча между «Реалом» и «Шахтёром» состоится сегодня, в среду, 5 октября. Начало матча – 22:00 мск.

Защитник «Реала» Карвахаль отличился ударом с лёта.

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