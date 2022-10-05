«Рано радоваться, но мы на верном пути». Горецка – о разгромной победе «Баварии» в ЛЧ

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу над чешской «Викторией Пльзень» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Девять очков в трёх играх с приличной разницей мячей – вот такой краткий итог можно подвести. Нас это вполне устраивает. В первом тайме мы сохраняли дисциплину и успешно выполнили установку Нагельсмана. Было заметно, что мы очень хорошо проанализировали соперника. В целом это был удачный вечер для нас. Однако, если говорить о глобальных целях, радоваться ещё рано. Тем не менее мы находимся на правильном пути», – приводит слова Горецки официальный сайт «Баварии».



В матче с пльзеньской командой дубль у «Баварии» оформил Лерой Зане, ещё по голу забили Серж Гнабри, Садио Мане и Эрик Шупо-Мотинг. У «Интера» шесть очков, у «Барселоны» – три, «Виктория» замыкает таблицу с нулём.