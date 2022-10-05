«Барселона» совершила 50 навесов в матче с «Интером». Это рекорд сине-гранатовых при Хави

«Барселона» установила необычный статистический рекорд в матчах под руководством Хави – это произошло в гостевой встрече третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с «Интером» (0:1). Об этом сообщает Opta Jose в «Твиттере».

Как отмечает источник, футболисты «Барселоны» впервые под руководством Хави совершили 50 навесов за матч, при этом, 35 из которых были сделаны именно с игры, без учёта стандартных положений.

Карта верховых подач игроков «Барселоны» в игре с «Интером». Фото: Opta Jose.

Напомним, благодаря этой победе «Интер» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Барселона» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Бавария» (9) и «Виктория Пльзень» (0).

В следующем матче «Барселона» примет «Сельту» в рамках восьмого тура чемпионата Испании. Встреча состоится в воскресенье, 9 октября. Начало – 22:00 мск.