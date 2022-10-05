«Кто это такой? Почему у него так много охраны?» Маурисио – о первой встрече с Кадыровым

33-летний бразильский хавбек Маурисио, имеющий российское гражданство, рассказал о первой встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым во времена своих выступлений за «Терек» (ныне «Ахмат». – Прим. «Чемпионата»).

«Помню ли первую встречу с Кадыровым? Один из первых моих матчей за «Терек» — Кадыров приехал посмотреть. У стадиона было очень много полиции. Про себя подумал: «Кто это такой? Почему у него так много охраны?» Потом Бракамонте мне объяснил, что это президент Чечни. Эктор был моим гидом по России.

Ещё было прикольно, когда я в первый раз услышал, как Кадыров кричит с трибуны в микрофон. Нигде такого больше не встречал. Это контрастировало с образом чеченцев, который сложился у меня в голове — серьёзных, немногословных людей. Но когда адреналин зашкаливает, трудно сдерживать себя. Кадыров хотел побеждать», — приводит слова Маурисио Sport24.

Напомним, Маурисио провёл за «Ахмат» 172 матча, в которых отметился 28 забитыми мячами и 16 результативными передачами.

Кадыров провёл спарринг с Хамзатом Чимаевым.