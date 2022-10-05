Анчелотти перед матчем с «Шахтёром»: у нас была не лучшая игра, хотим исправиться

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром». В среду, 5 октября, «сливочные» примут чемпиона Украины на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.



«Это важная игра для нас с точки зрения борьбы в группе, так как мы можем набрать девять очков. Мы готовы. В воскресенье у нас была не лучшая игра с «Осасуной». Мы хотим исправиться и показать другое отношение. Нас ждёт сложная игра. «Шахтёр» хорошо начал выступления в группе Лиги чемпионов, обыграл «Лейпциг». Мы с большим уважением относимся к этой команде. У них быстрые нападающие, они опасны в контратаках», – приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».



«Реал» начал групповой этап с выездной победы над «Селтиком» (3:0), а во втором туре обыграл «РБ Лейпциг» (2:0). Все голы забили разные игроки – Винисиус, Модрич, Вальверде и Асенсио.

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