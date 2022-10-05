Экс-защитник «Динамо» вспомнил конфликт с Данни на тренировке и в раздевалке

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич, выступавший за московскую команду с 2003 по 2009 год, рассказал о взаимоотношениях с португальскими игроками, которых клуб в те времена приобретал регулярно.



«Когда мы были в Тирасполе на сборах, с Данни случился очень серьёзный конфликт на тренировке, который мы потом перенесли и в раздевалку. Но я обожаю Данни, он темпераментный игрок, который всегда выкладывался на две тысячи процентов. Мы после этого быстро помирились и начали очень хорошо общаться. Но на тренировке никто никого не щадил.



Если говорить честно, то в раздевалке всё наладилось, когда португальцы покинули клуб. Я тогда как раз вернулся из аренды. До этого Юрий Сёмин меня не видел в команде, ему нравились высокие защитники, а я не захотел сидеть на скамейке запасных и ушёл в «Ростов». Вернувшись, застал только Данни и ещё пару иностранцев, но у команды появился характер. Наши тренировки стали похожи на гладиаторские бои, и это быстро дало результат. Братья Комбаровы, Гранат, Смолов, Кокорин, Кержаков, Хохлов, Семшов – все они начали быстро прибавлять. На тренировках мы редко ссорились и дрались, однако дуэли были нешуточные», – приводит слова Танасиевича Metaratings.