Маурисио вспомнил, как в «Тереке» ему подарили автомобиль за дубль в ворота «Уфы»

Бразильский хавбек Маурисио, имеющий российский паспорт и ныне выступающий за «Родину» в Первой лиге, рассказал, как будучи игроком «Терека» (ныне «Ахмат». – Прим. «Чемпионата») ему подарили автомобиль марки Toyota.
«В «Тереке» обычно дарили машины? Мне тоже дарили. Но не Кадыров, а Даудов. Это был сезон-2015/2016. Мы играли с «Уфой», и я оформил дубль. После матча вышел со стадиона, смотрю — он идет навстречу. Отдал ключи от новенькой Toyota. То ли «Камри», то ли «Королла», — приводит слова Маурисио Sport24.
Напомним, Маурисио стал игроком «Терека» в 2010 году, перейдя из «Флуминенсе» за € 218 тыс. Спустя шесть лет он покинул клуб на правах свободного агента, перейдя в «Зенит». В «Ахмате» он провёл 172 матча, в которых отметился 28 забитыми мячами и 16 результативными передачами.
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