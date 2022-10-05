Президент ФНЛ Измайлов: с бюджетами клубов Медиалиги можно и за выход в РПЛ побороться

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов ответил на вопрос, могут ли медийные клубы заявиться во Вторую лигу.
«Есть отдел лицензирования футбольных клубов в Российском футбольном союзе. Если клубы будут соответствовать критериям, то, думаю, проблем нет. С бюджетами клубов Медиалиги можно и за выход в Премьер-лигу побороться.
Но стоит отметить, что пока дело движется в обратном направлении, и два клуба ФНЛ имеют представителей в Медиалиге – «Родина» и «Рубин». Есть ещё интересный кейс «Сахалинца» во Второй лиге», – приводит слова Измайлова Metaratings.
В текущем сезоне клубы 2DROTS и «Амкал» приняли участие в Кубке России, проиграв на ранних стадиях турнира «Текстильщику» и петербургской «Звезде» соответственно.
Напомним, 4 октября Наиль Измайлов победил на выборах президента ФНЛ. В голосовании он набрал 53 голоса, а его единственный конкурент Шамиль Лахиялов – 11. Срок полномочий президента ФНЛ рассчитан на четыре года.
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