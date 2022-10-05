Борис Рапопорт: Радимов — заложник ситуации, которая сложилась в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппорт высказался об уходе Владислава Радимова из «Зенита-2».



«Тут для меня всё более понятно. Он заложник ситуации, которая сложилась в клубе с подготовкой резерва. Что такое «Зенит-2»? Должны были давно определиться с философией этой команды. Если оценивать работу Радимова не по результату, а с точки зрения подготовки ребят, он работал, на мой взгляд, прекрасно. Многие игроки выросли, ушли в другие клубы. А добиваться высоких результатов с «Зенитом-2» в условиях, когда люди всё время уходят, сложно. Конечно, желательно, чтобы и футболисты развивались, и команда успешно выступала. Но Вторая лига — сложный турнир. Там играют мужики, которым нужно кормить семьи, битвы идут серьёзные. Молодёжи сложно чего-то добиться», – приводит слова Раппорта «РБ Спорт».