Танасиевич рассказал, почему звёздный состав «Динамо» в нулевых не смог выиграть трофей

Бывший защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич объяснил, почему звёздный состав команды, который был в нулевых годах, так и не смог принести клубу трофей.



«Я всю жизнь повторяю одну и ту же фразу: «Дисциплина важнее качества». А у нас не было дисциплины. В первую очередь потому, что собрали слишком много громких имён, но те легионеры не показали и половины своих возможностей в «Динамо». Они не играли сердцем за клуб и не выкладывались на 200%.



К тому же, чтобы команда начала функционировать, ей нужно провести вместе определённое время. А мы за полгода, за два трансферных окна, подписали человек 15. Из старой команды остался только я. Девять-десять футболистов покинули клуб в качестве свободных агентов. Положа руку на сердце, тогда в клубе оказались некоторые игроки, которые не заслужили быть частью «Динамо», претендовавшего тогда на медали, это во-первых. Во-вторых, у нас случился конфликт между игроками, которые давно в клубе, и новичками.



Не может команда функционировать нормально, когда вы в одно трансферное окно покупаете десять игроков, в другое – ещё пять-шесть. Я часто повторял, что дисциплина и характер важнее качества футболистов. У нас на тот момент не было нужной атмосферы в раздевалке, чтобы добиться серьёзного результата. При этом что касается качества, то у нас играли футболисты мирового уровня! Манише, Коштинья, Сейтаридис, Дерлей… Эти парни выигрывали Лигу чемпионов, чемпионат Европы, но на тот момент они либо не подошли нам, либо им не подошла Россия. В чём конкретно была проблема, я не могу сказать», – приводит слова Танасиевича Metaratings.