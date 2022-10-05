Пьер-Эмиль Хёйбьерг: «Тоттенхэм» был лучше и заслуживал победу над «Айнтрахтом»

Датский полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Пьер-Эмиль Хёйбьерг поделился эмоциями после матча Лиги чемпионов УЕФА с франкфуртским «Айнтрахтом». Игра завершилась со счётом 0:0.
«Против них трудно играть. Я знаю это ещё по Бундеслиге. Мы слегка разочарованы результатом. Мне кажется, что мы были лучше и заслуживали победу. На следующей неделе надо воспользоваться своими шансами», – приводит слова Хёйбьерга пресс-служба УЕФА.
После трёх туров в квартете D лидирует лиссабонский «Спортинг». Команда Рубена Аморима набрала шесть очков. Подопечные Антонио Конте располагаются на второй строчке. «Шпоры» набрали четыре очка в турнире. Ниже в таблице располагаются «Айнтрахт» и загребское «Динамо».
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.
- 5 октября 2022
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