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Пьер-Эмиль Хёйбьерг: «Тоттенхэм» был лучше и заслуживал победу над «Айнтрахтом»

Пьер-Эмиль Хёйбьерг: «Тоттенхэм» был лучше и заслуживал победу над «Айнтрахтом»
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Датский полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Пьер-Эмиль Хёйбьерг поделился эмоциями после матча Лиги чемпионов УЕФА с франкфуртским «Айнтрахтом». Игра завершилась со счётом 0:0.

«Против них трудно играть. Я знаю это ещё по Бундеслиге. Мы слегка разочарованы результатом. Мне кажется, что мы были лучше и заслуживали победу. На следующей неделе надо воспользоваться своими шансами», – приводит слова Хёйбьерга пресс-служба УЕФА.

После трёх туров в квартете D лидирует лиссабонский «Спортинг». Команда Рубена Аморима набрала шесть очков. Подопечные Антонио Конте располагаются на второй строчке. «Шпоры» набрали четыре очка в турнире. Ниже в таблице располагаются «Айнтрахт» и загребское «Динамо».

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

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