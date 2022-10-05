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Маурисио: Грозный — одно из лучших мест, где я только бывал

Маурисио: Грозный — одно из лучших мест, где я только бывал
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Бразильский полузащитник «Родины» Маурисио поделился впечатлениями о периоде выступлений в Грозном за местный «Ахмат».

«Грозный — одно из лучших мест, где я только бывал. А «Ахмат» — настоящая семья. Там я вырос и как человек, и как игрок. В Грозном я ни разу не чувствовал себя в опасности», – приводит слова Маурисио Sport24.

Напомним, Маурисио стал игроком «Ахмата» в 2010 году, перейдя из «Флуминенсе» за € 218 тыс. Спустя шесть лет он покинул клуб на правах свободного агента, перейдя в «Зенит». В «Ахмате» он провёл 172 матча, в которых отметился 28 забитыми мячами и 16 результативными передачами.

В этом сезоне бразилец играет за «Родину» из Первой лиги. На данный момент у него только два матча за клуб и суммарно 16 сыгранных минут.

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