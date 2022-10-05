«Интер» обыграл «Барселону», Овечкин высказался о погоне за Гретцки. Главное к утру

«Интер» переиграл «Барселону» в матче Лиги чемпионов, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о погоне за Уэйном Гретцки, «Автомобилист» переиграл «Ак Барс» в матче с девятью голами. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Барселона» проиграла «Интеру» в матче Лиги чемпионов УЕФА.
2. Александр Овечкин высказался о своей погоне за легендарным рекордом Уэйна Гретцки.
3. «Автомобилист» в овертайме переиграл «Ак Барс» в матче с девятью голами и вышел в лидеры Востока.
4. Гол и результативный пас Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить в гостях «Аякс».
5. Игрок «Авангарда» о 0:5 в матче с «Салаватом»: позорище такое, хоть в Омск не возвращайся.
6. «Бавария» разгромила пльзеньскую «Викторию» в матче Лиги чемпионов со счётом 5:0.
7. Защитник «Трактора» напал на игрока «Металлурга», хотя тот отказался драться.
8. Два очка Бучневича и гол Костина помогли «Сент-Луису» переиграть «Миннесоту».
9. Овечкин рассказал о главных целях на сезон перед стартом чемпионата НХЛ.
10. Результаты матчей Лиги чемпионов 4 октября, турнирная таблица.
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