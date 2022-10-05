Расписание матчей Лиги чемпионов 5 октября
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Сегодня, 5 октября, состоится второй игровой день 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей сегодняшнего дня.
Лига чемпионов УЕФА. Расписание матчей группового этапа 5 октября:
- 19:45 мск. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Динамо» Загреб (Хорватия);
- 19:45 мск. «РБ Лейпциг» (Германия) — «Селтик» (Шотландия);
- 22:00 мск. «Реал» (Испания) — «Шахтёр» (Украина);
- 22:00 мск. «Манчестер Сити» (Англия) — «Копенгаген» (Дания);
- 22:00 мск. «Челси» (Англия) — «Милан» (Италия);
- 22:00 мск. «Бенфика» (Португалия) — «ПСЖ» (Франция);
- 22:00 мск. «Ювентус» (Италия) — «Маккаби» Хайфа (Израиль);
- 22:00 мск. «Севилья» (Испания) — «Боруссия» Дортмунд (Германия).
Напомним, в групповой стадии турнира принимают участие 32 команды. Из группы выходят по две лучшие команды, а третья команда отправляется в плей-офф Лиги Европы.
Комментарии
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