Рустем Сайманов: «Рубин» голосовал за Измайлова

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о том, за кого голосовал казанский клуб на выборах президента ФНЛ.



«Голосовал ли «Рубин» за Измайлова? Да, мы голосовали за Наиля Камильевича», — цитирует Сайманова «РБ-Спорт».



Напомним, новым президентом Футбольной национальной лиги стал Наиль Измайлов, исполнявший обязанности президента после ухода Александра Алаева. Измайлов набрал 53 голоса, его единственный конкурент Шамиль Лахиялов — 11. Срок полномочий президента ФНЛ – четыре года. Измайлов был выдвинут на голосование 14 клубами ФНЛ, президент ФК «Легион» Шамиль Лахиялов был выдвинут одним клубом.

Наиль Измайлов родился 21 сентября 1976 года. Он окончил Московский государственный университет природопользования, Высшую коммерческую школу Министерства экономического развития РФ и Дипломатическую академию.