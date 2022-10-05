Онана: все в «Интере» хотели обыграть «Барселону» и преодолеть трудные времена

Вратарь «Интера» Андре Онана прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (1:0).



«Для нас это очень важная победа, учитывая, в какой непростой ситуации мы оказались. Это станет для нас дополнительной мотивацией. Мы намерены выйти из группы.



Этот вечер был для меня особенным. Я начинал карьеру в «Барселоне», когда был ребёнком. Было важно не пропустить, это один из ключей к нашей победе. Все в «Интере» хотели победить и преодолеть трудные времена. Мы рады, что добились такого результата. Надеемся, что так будет и дальше», — приводит слова Онаны Sky Sport Italia.

«Интер» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Барселона» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Бавария» (9) и «Виктория Пльзень» (0).