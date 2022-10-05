Мудрик поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с «Реалом»

Полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом».
«Мы смотрели матчи «Реала» с «Осасуной» и «Атлетико», а также разные фрагменты игр. Знаем сильные и слабые стороны этой команды. Ночь Лиги чемпионов всегда особенная, поэтому хочется показать лучший футбол и достичь результата», — цитирует Мудрика пресс‑служба УЕФА.
Матч между «Реалом» и «Шахтёром» состоится сегодня, 5 октября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 по московскому времени. «Реал» занимает первое место в турнирной таблице группы F, набрав шесть баллов после двух встреч. «Шахтёр» — на второй строчке, заработав четыре очка.
«Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Осасуной»:
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