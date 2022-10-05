Караваев — о капитанстве в сборной: сначала даже не заметил, что у меня повязка висит

Защитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поделился эмоциями от того, что он вышел на товарищеский матч с национальной командой Киргизии (2:1) с капитанской повязкой.



«Валерий Георгиевич мне ничего не говорил. Я просто приехал на игру и сначала даже не заметил, что у меня повязка висит. Уже по факту узнал. Обычно капитан — тот, кто идёт на пресс-конференцию накануне, а это был Фомин. Ребята в раздевалке подкололи чуть-чуть, но это нормально.



Отреагировал спокойно. Когда играешь за сборную, ты в любом случае чувствуешь ответственность — это всегда плюс к мотивации», — цитирует Караваева Sport24.

В ноябре текущего года подопечным Валерия Карпина предстоят ещё две товарищеские встречи — с национальными командами Ирана и Боснии и Герцеговины.