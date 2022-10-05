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Лаутаро Мартинес: победа в матче с «Барселоной» поможет «Интеру» начать всё заново

Лаутаро Мартинес: победа в матче с «Барселоной» поможет «Интеру» начать всё заново
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Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (1:0).

«Мы нуждались в этой победе. Благодаря тому, с каким трудом она нам досталась, мы наслаждаемся ею ещё больше. Мы жаждали хороших результатов. С этого момента всё изменится. Мы надеемся начать всё заново с помощью этой победы и поднятия командного духа. Это была победа сердца и личности. Я доволен работой, которую мы делаем, даже если не все результаты радуют. В этот раз гол пришёл в правильное время, и мы выиграли важный матч», — приводит слова Мартинеса пресс-служба «Интера».

«Интер» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Барселона» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Бавария» (9) и «Виктория Пльзень» (0).

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