Карвахаль поделился мнением о справедливости побед «Реала» в Лиге чемпионов

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль перед матчем с «Шахтёром» в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 поделился мнением о победах мадридского клуба в турнире.



«Футбол — это игра на результат. И побеждает тот, кто забьёт больше голов и меньше всего пропустит. Когда вы выиграли пять из девяти последних Лиг чемпионов, удача на самом деле не имеет значения.



Мне кажется забавным, что споры о справедливости и несправедливости возникают только тогда, когда «Реал» выигрывает Лигу чемпионов, а не тогда, когда её выигрывают другие клубы. Мнения субъективны, и у каждого они свои. Сложно говорить о том, что справедливо, а что нет, но в последние годы мы были лучшими. Между четырьмя или пятью командами, которые являются фаворитами на титул, всегда находится Мадрид. Я не думаю, что, когда кто-то сталкивается с нами, он не видит возможного будущего чемпиона», — цитирует Карвахаля Marca.

Защитник «Реала» Карвахаль отличился ударом с лёта:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.