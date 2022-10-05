Карвахаль поделился мнением о справедливости побед «Реала» в Лиге чемпионов

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль перед матчем с «Шахтёром» в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 поделился мнением о победах мадридского клуба в турнире.
«Футбол — это игра на результат. И побеждает тот, кто забьёт больше голов и меньше всего пропустит. Когда вы выиграли пять из девяти последних Лиг чемпионов, удача на самом деле не имеет значения.
Мне кажется забавным, что споры о справедливости и несправедливости возникают только тогда, когда «Реал» выигрывает Лигу чемпионов, а не тогда, когда её выигрывают другие клубы. Мнения субъективны, и у каждого они свои. Сложно говорить о том, что справедливо, а что нет, но в последние годы мы были лучшими. Между четырьмя или пятью командами, которые являются фаворитами на титул, всегда находится Мадрид. Я не думаю, что, когда кто-то сталкивается с нами, он не видит возможного будущего чемпиона», — цитирует Карвахаля Marca.
Защитник «Реала» Карвахаль отличился ударом с лёта:
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