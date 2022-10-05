Британская полиция расследует угрозы в адрес экс-директора «Челси» Грановской от агента

Экс спортивный директор «Челси» Марина Грановская получила угрозы в свой адрес с требованием выплаты £ 300 тыс. в качестве комиссии за трансфер, сообщает The Times.



Британская полиция начала расследование после того, как известный футбольный агент, имя которого не сообщается, отправил Грановской письма с угрозами и требованиями выплатить сумму за переход одного из своих клиентов.



«Я заставлю тебя заплатить за то, как ты себя ведёшь. Это не угроза… это обещание. Если «Челси» не заплатит, то виноваты будете вы… увидимся», — написал он в электронных письмах.



«Я дам тебе шанс всё исправить, если ты извинишься за своё поведение. Если ты этого не сделаешь, я обещаю, что заставлю заплатить за то, как вы поступили со мной на личном и деловом уровне. Это не угроза, так что воспринимай это как хочешь. Это обещание, которое я даю всем, кто обманывает меня по жизни», — говорится в других сообщениях.



Дело о шантаже поступило в полицию в июне, агент был задержан 19 сентября, а позже отпущен под залог. Адвокат, выступающий от лица агента, сказал, что его клиент «категорически отрицает обвинения» и «ему не предъявлено обвинение в совершении какого-либо правонарушения».



Напомним, Грановская работала спортивным директором «Челси» с 2013 по 2022 год.

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