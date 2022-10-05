Садио Мане назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Садио Мане выразил мнение, что «Золотой мяч» должен получить форвард «Реала» Карим Бензема.



«Я думаю, что Карим заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам года. Он провёл отличный сезон в «Реале», выиграл Лигу чемпионов. Думаю, он полностью заслуживает этой награды, я буду рад за него. Да, я выиграл Кубок африканских наций с Сенегалом и действительно счастлив, но «Золотой мяч» должен получить Карим. Я искренне так считаю», — приводит слова Мане L'Equipe.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» в 2022 году состоится 17 октября.



Бензема был признан лучшим игроком в Европе по версии УЕФА, а также игроком сезона в «Реале». Бензема, кроме того, стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании прошлого сезона.