Садио Мане назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
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Нападающий «Баварии» Садио Мане выразил мнение, что «Золотой мяч» должен получить форвард «Реала» Карим Бензема.
«Я думаю, что Карим заслуживает получить «Золотой мяч» по итогам года. Он провёл отличный сезон в «Реале», выиграл Лигу чемпионов. Думаю, он полностью заслуживает этой награды, я буду рад за него. Да, я выиграл Кубок африканских наций с Сенегалом и действительно счастлив, но «Золотой мяч» должен получить Карим. Я искренне так считаю», — приводит слова Мане L'Equipe.
Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» в 2022 году состоится 17 октября.
Бензема был признан лучшим игроком в Европе по версии УЕФА, а также игроком сезона в «Реале». Бензема, кроме того, стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании прошлого сезона.
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