Полузащитник «Аякса» Тейлор — о разгроме от «Наполи»: невероятно, очень странный матч

Полузащитник «Аякса» Кеннет Тейлор отреагировал на разгромное поражение от «Наполи» (1:6) в матче Лиги чемпионов в Амстердаме.
«Это было невероятно. Очень странно. Мы повели в счёте после 10 минут игры, но к перерыву счёт стал уже 1:3. А сразу после него мы пропустили ещё один мяч.
Мы — команда, которая любит играть в футбол. Это хорошо, что они прессинговали нас, это помогло нам создавать моменты. Но «Наполи» показал куда более качественную командную игру», — цитирует Тейлора пресс-служба УЕФА.
«Аякс» занимает третье место в турнирной таблице группы А, набрав три очка. В следующем матче подопечные Альфреда Шрёдера снова сыграют с «Наполи». Встреча состоится в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» в среду, 12 октября. Стартовый свисток — в 19:45 по московскому времени.
- 5 октября 2022
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