Президент Индонезии обратился за помощью к ФИФА после трагедии на стадионе на острове Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо обратился к ФИФА за помощью в решении вопроса управления спортом в стране. Также глава страны назначил проведение полной проверки стадионов в Индонезии и заявил, что расследование трагедии на острове Ява должно быть завершено как можно скорее.



«Я хочу знать корень проблемы, из-за которой произошла эта трагедия, чтобы найти лучшее решение. Необходимо провести аудит всех стадионов, на которых проходят матчи футбольной лиги», — приводит слова Видодо Mundo Deportivo.



Напомним, после матча чемпионата Индонезии «Арема» — «Персебая» (2:3) фанаты вырвались на газон – между ними и полицией произошла стычка. Разъярённые болельщики начали бросать в силовиков различные предметы, на что те применили в ответ дубинки и гранаты со слезоточивым газом. Методы правоохранительных органов вызвали в толпе панику. Болельщики начали разбегаться и создали давку, в результате которой погибло много людей.