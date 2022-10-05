Президент Индонезии обратился за помощью к ФИФА после трагедии на стадионе на острове Ява

Президент Индонезии Джоко Видодо обратился к ФИФА за помощью в решении вопроса управления спортом в стране. Также глава страны назначил проведение полной проверки стадионов в Индонезии и заявил, что расследование трагедии на острове Ява должно быть завершено как можно скорее.
«Я хочу знать корень проблемы, из-за которой произошла эта трагедия, чтобы найти лучшее решение. Необходимо провести аудит всех стадионов, на которых проходят матчи футбольной лиги», — приводит слова Видодо Mundo Deportivo.
Напомним, после матча чемпионата Индонезии «Арема» — «Персебая» (2:3) фанаты вырвались на газон – между ними и полицией произошла стычка. Разъярённые болельщики начали бросать в силовиков различные предметы, на что те применили в ответ дубинки и гранаты со слезоточивым газом. Методы правоохранительных органов вызвали в толпе панику. Болельщики начали разбегаться и создали давку, в результате которой погибло много людей.
- 5 октября 2022
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