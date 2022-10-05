Эрик Гарсия: «Барселона» крайне недовольна результатом матча с «Интером»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия отреагировал на поражение от «Интера» (0:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Мы крайне недовольны этим результатом. Мы хорошо начали, здорово переводили игру с фланга на фланг. Очень трудно смириться с голом, который мы пропустили прямо перед перерывом», — цитирует Гарсию пресс-служба УЕФА.



Напомним, благодаря этой победе «Интер» набрал шесть очков и поднялся на второе место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА. «Барселона» (3) — на третьем месте. Соперниками команд по группе являются «Бавария» (9) и «Виктория Пльзень» (0).



В следующем матче «Барселона» примет «Сельту» в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится в воскресенье, 9 октября. Начало – в 22:00 мск.