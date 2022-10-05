Куртуа может пропустить матч с «Барселоной» из-за травмы. Сроки возвращения неизвестны

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа может пропустить матч испанской Примеры с «Барселоной», сообщает Mundo Deportivo.



Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти отметил, что травма бельгийца может быть серьёзнее, чем предполагалось. Из-за неё Куртуа уже пропустил матч чемпионата с «Осасуной» (1:1), а также остался вне заявки на игру 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА с «Шахтёром» (5 октября, 22:00 мск).



Ранее сообщалось, что у вратаря был выявлен радикулит в день матча с «Осасуной». Врачи отмечают, что точные сроки восстановления Куртуа неизвестны.



В заявке «Реала» на игру с «Шахтёром» три вратаря – Андрей Лунин, Луис Лопес и Лукас Каньисарес. Встреча в рамках чемпионата Испании с «Барселоной» состоится в воскресенье, 16 октября.

«Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Осасуной»:

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