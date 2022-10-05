Форвард «Ливерпуля» Нуньес: когда Клопп говорит, я ничего не понимаю

Уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес признался, что не может разобрать установки главного тренера мерсисайдского клуба Юргена Клоппа из-за немецкого акцента.
«Честно говоря, когда Клопп говорит, я ничего не понимаю. Конечно, я прошу товарищей по команде объяснить его слова. В любом случае я уверен, что Клопп вполне чётко представляет, что хочет получить от футболистов на поле», — приводит слова Нуньеса ESPN GB.
Напомним, Нуньес перешёл в «Ливерпуль» из «Бенфики» минувшим летом. В нынешнем сезоне 23-летний уругвайский футболист принял участие в четырёх матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2019 году Нуньес вызывается в национальную команду Уругвая.
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