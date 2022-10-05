Конте: в ЛЧ сложнее ротировать состав. Не случайно я просил о большей активности на рынке

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвёл итоги встречи с «Айнтрахтом» (0:0) в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.



«Команда провела хорошую игру, я видел большую интенсивность. Мы не позволяли «Айнтрахту» играть в свой футбол, мешая им думать на каждой части поля. И в то же время «Тоттенхэм» мало рисковал. Щепотка цинизма: играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы или Лиге конференций — это совсем разное. В Лиге чемпионов ротировать состав сложнее. Не случайно я просил о большей активности на трансферном рынке.



Игра с «Айнтрахтом» даёт нам большую уверенность. Команда создала несколько возможностей забить гол. Мы проанализируем ничью, но это отличный момент, потому что, безусловно, нелегко приехать играть во Франкфурт, где царит такая атмосфера.



Меня не беспокоит, что мы не забили гол, я бы беспокоился, если бы мы не создали голевых возможностей. Я видел личности на поле, мне очень понравилось. Теперь мы ожидаем ответный матч через неделю», — цитирует Конте Il Posticipo.

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