Фердинанд: если Александер-Арнольд не попадёт в состав Англии на ЧМ, это будет смешно
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил мнение, что защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд должен быть включён в заявку сборной Англии на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
«Если Трент не попадёт в состав сборной на чемпионат мира, это будет просто смешно. Люди говорят о его недостатках в игре в обороне, но есть вещи, которые он способен привнести в команду. Он может сгладить их игру. Из-за того, что он делает в атаке, Трент как минимум должен попасть в заявку сборной Англии», — приводит слова Фердинанда Liverpool Echo.
Напомним, чемпионат мира в Катаре состоится с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, завоевавшая титул на мундиале в России в 2018 году.
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