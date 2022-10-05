Романо: Месси не принял решения о своём будущем и не ведёт переговоров с клубами

Инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о будущем аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.



«Ещё одна деталь о будущем Месси. Официального предложения ему и его команде пока не поступало, так что сейчас не будет никаких переговоров.



Что касается окружения Месси, то оно знает, что «ПСЖ» хочет продлить контракт с футболистом, а «Барселона» желает вернуть его. Но сейчас не будет принято никаких решений», — написал Романо в одной из своих соцсетей.



Напомним, действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне 35-летний аргентинец принял участие в девяти матчах французской Лиги 1, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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