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Тен Хаг: Роналду страшно злится, когда не играет за «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг: Роналду страшно злится, когда не играет за «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что португальский нападающий Криштиану Роналду был недоволен, оставшись на скамейке запасных манкунианцев во время матча английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (3:6).

«Я не выпустил Роналду при счёте 0:4 из уважения. Это не имеет никакого отношения к тому, что может произойти в январе или в следующем году. Я не вижу, чтобы он был недоволен. Он счастлив, он хорошо себя чувствует, ему это нравится.

Я не говорю, что он был рад тому, что не играл в воскресенье, но вопрос не в этом. Конечно, он хочет играть и страшно злится, когда не может этого сделать. Роналду мотивирован, и это именно то, чего мы от него ждём», — приводит слова тен Хага Mirror.

Роналду обнял и дал автограф мальчику, который прорвался к нему через охранников

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