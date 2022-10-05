Тен Хаг: Роналду страшно злится, когда не играет за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что португальский нападающий Криштиану Роналду был недоволен, оставшись на скамейке запасных манкунианцев во время матча английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (3:6).



«Я не выпустил Роналду при счёте 0:4 из уважения. Это не имеет никакого отношения к тому, что может произойти в январе или в следующем году. Я не вижу, чтобы он был недоволен. Он счастлив, он хорошо себя чувствует, ему это нравится.



Я не говорю, что он был рад тому, что не играл в воскресенье, но вопрос не в этом. Конечно, он хочет играть и страшно злится, когда не может этого сделать. Роналду мотивирован, и это именно то, чего мы от него ждём», — приводит слова тен Хага Mirror.

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