Цитаты Фергюсона и Моуринью вошли в обновление Оксфордского словаря английского языка

Цитаты сэра Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью вошли в последнее обновление Оксфордского словаря английского языка, сообщает ESPN.
Отмечается, что словарь включает 600 тыс. слов, три миллиона цитат, он является окончательным отчётом об английском языке на протяжении 1000 лет.
В словарь были внесены две цитаты: «Припарковать автобус» от Моуринью и «Настало время бездельников» от Фергюсона.
«В ноябре стартует чемпионат мира по футболу, и, хотя OED уже охватил большое количество футбольных терминов, эта партия дополнений заполняет несколько пробелов в нашей формулировке», — говорится в сообщении.
Цитата Фергюсона датирована 2003 годом, когда он прокомментировал предстоящий матч с «Арсеналом»: «У них [«Арсенала»] есть переигровка [Кубка] с «Челси», и, если они выиграют её, им предстоит полуфинал за три дня до того, как они сыграют с нами в чемпионате. Но ведь они сказали, что выиграют требл, не так ли? Настало время бездельников, у нас есть опыт, чтобы справиться с этим».
Моуриньо первый раз произнёс фразу про «припаркованный автобус» в 2004 году после матча с «Тоттенхэмом».
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