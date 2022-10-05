Александр Гришин вернулся в академию ЦСКА

Бывший тренер академии, а затем молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин вернулся к работе в клубе, сообщает пресс-служба армейцев. Александр Гришин будет помощником тренеров команд, которые участвуют в Юношеской футбольной лиге. Также он будет помогать в работе с командой, которой предстоит перейти в ЮФЛ в следующем сезоне.
В 2009—2010 годах Гришин работал тренером ДЮСШ ЦСКА 1995 года. 7 декабря 2010 года он возглавил дубль ЦСКА. 29 мая 2017 года стало известно, что Гришин покинул пост тренера дубля ЦСКА. 1 июля того же года он возглавил юношескую сборную России в возрастной группе 1999 года рождения. Под его руководством команда не смогла пробиться в элитный раунд квалификации чемпионата Европы – 2018, и сотрудничество с Гришиным было прекращено.
- 5 октября 2022
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