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«КАМАЗ» вырвал победу в матче с ижевским «Зенитом» и вышел в 1/16 финала Кубка России

«КАМАЗ» вырвал победу в матче с ижевским «Зенитом» и вышел в 1/16 финала Кубка России
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В матче 1/32 финала Кубка России сезона-2022/2023 ижевский «Зенит» принимал «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Встреча команд прошла на стадионе «Купол» в Ижевске и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В компенсированное время матча единственный гол забил полузащитник «КАМАЗа» Дамир Таликин.

Таким образом, «КАМАЗ» из Набережных Челнов прошёл в следующую стадию Кубка России, а ижевский «Зенит» завершил своё выступление в нынешнем розыгрыше турнира. Ранее в матчах 1/32 финала Кубка России победы одержали «Нефтехимик» и владивостокское «Динамо». Напомним, действующим обладателем Кубка страны является московский «Спартак», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира московское «Динамо» со счётом 2:1.

Фонбет Кубок России. 1/32 финала
05 октября 2022, среда. 13:00 МСК
Зенит-Ижевск
Ижевск
Окончен
0 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Таликин – 90+2'
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