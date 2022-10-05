«КАМАЗ» вырвал победу в матче с ижевским «Зенитом» и вышел в 1/16 финала Кубка России

В матче 1/32 финала Кубка России сезона-2022/2023 ижевский «Зенит» принимал «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Встреча команд прошла на стадионе «Купол» в Ижевске и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



В компенсированное время матча единственный гол забил полузащитник «КАМАЗа» Дамир Таликин.



Таким образом, «КАМАЗ» из Набережных Челнов прошёл в следующую стадию Кубка России, а ижевский «Зенит» завершил своё выступление в нынешнем розыгрыше турнира. Ранее в матчах 1/32 финала Кубка России победы одержали «Нефтехимик» и владивостокское «Динамо». Напомним, действующим обладателем Кубка страны является московский «Спартак», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира московское «Динамо» со счётом 2:1.