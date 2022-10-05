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Мостовой: когда Хвича забил «Аяксу», было ощущение, что я на поле. Такой же стиль игры

Мостовой: когда Хвича забил «Аяксу», было ощущение, что я на поле. Такой же стиль игры
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Я удивлён статистикой, которую показывает Кварацхелия. Но я не удивлён тем, что он так играет, потому что я один из немногих, который сказал, как только его увидел, что обратите на него внимание, он хороший парень. Его отличия от других футболистов были сразу видны.

У меня такой же стиль игры был: идти в обводку, обыгрывать влево, вправо, под себя. Когда он забил гол «Аяксу», создалось ощущение, что я на поле был. Наверное, никто не думал, что Хвича сразу начнёт забивать, учитывая, что он не основной нападающий, а играет слева. Главное, чтобы он продолжал так играть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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