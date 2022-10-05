Сон Хын Мин: игроки «Тоттенхэма» должны следовать плану Конте, потому что он победитель

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с франкфуртским «Айтрахтом» (0:0) отметил, что команда должна следовать плану главного тренера Антонио Конте.
«Мы должны придерживаться плана Конте, потому что в прошлом сезоне никто не верил, что мы будем в Лиге чемпионов. Тренер всегда хочет большего, и как игрок я намерен следовать по пути, который наметил он. Если мы не будем этого делать, то будет трудно. Мы должны идти за ним — у нас нет выбора, потому что он победитель. Думаю, мы должны жертвовать чем-то и выполнять трудные задания», — приводит слова Сон Хын Мина Mirror.
После трёх туров в квартете D лидирует лиссабонский «Спортинг». Команда Рубена Аморима набрала шесть очков. Подопечные Антонио Конте располагаются на второй строчке. «Шпоры» набрали четыре очка в турнире. Ниже в таблице располагаются «Айнтрахт» и загребское «Динамо».
- 5 октября 2022
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