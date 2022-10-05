«Никогда не будете лучше 16-летних мальчиков». В США сообщили об абьюзе в женском футболе

В независимом отчёте, заказанном Федерацией футбола США, опубликованы многочисленные доказательства жестокого обращения с футболистками, в том числе многочисленные случаи словесного и сексуального насилия, сообщает Newsweek.
«Наше расследование обнаружило лигу, в которой оскорбления и неправомерные действия — словесные и эмоциональные оскорбления, а также сексуальные домогательства — стали системными, охватывая несколько команд, тренеров и жертв. Жестокое обращение уходит своими корнями в более глубокую культуру женского футбола, начиная с молодёжных лиг, которая нормализует словесные оскорбления на тренировках и стирает границы между тренерами и игроками. Вербальные и эмоциональные оскорбления, описанные игроками — это не просто «жёсткие» тренировки. И пострадавшие игроки — не фиалки. Они одни из лучших спортсменок в мире», — говорится в заявлении.
«Мы привыкли, что нас называют тупыми, медлительными, отсталыми, что у нас нет яиц, мы никогда не будем лучше, чем 16-летний мальчик, мы — ничтожество. И этот список можно продолжить», — сообщила одна из футболисток.
«Национальная женская футбольная лига собирается немедленно рассмотреть отчёт. Мы высоко ценим сотрудничество наших игроков, персонала и заинтересованных сторон в обоих расследованиях, особенно в текущем сезоне. Мы признаём тревогу и психологическое напряжение, которые вызвали эти незавершенные расследования, и травмы, которую многим, включая игроков и персонал, приходится переживать», — говорится в заявлении Национальной женской футбольной лиги.
Футболистка исполнила тверк перед болельщиками:
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