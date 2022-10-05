Глава РФС Дюков: возможно, обратимся в верховный суд Швейцарии по бану российских команд

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с баном российских команд на международной арене.



«Контакты с ФИФА и УЕФА поддерживаются, мы сохраняем диалог. Ведём работу в правовом поле по защите спортсменов и болельщиков после февральского решения. Мы не согласны с решением CAS поддержать ФИФА и УЕФА. Нам нужно окончательное и судебное решение, после чего мы поймём наши шаги: возможно, пойдём по пути обращения в верховный суд Швейцарии. Да, решения политизированы, но надо продолжать работу.



Да, участие сборных приостановлено, но мы продолжаем сотрудничество по развитию футбола, продолжаем получать финансирование от ФИФА и УЕФА, действует образовательная программа. Это даёт возможность для продолжения диалога. Но мы должны обсуждать отмену решения по приостановлению участия наших сборных. Позицию нашу, ФИФА и УЕФА все знают. Сколько уйдёт времени на то, чтобы сблизить позиции ― непонятно, но надеемся, что в ближайшее время будут изменения к лучшему», — передаёт слова Дюкова корреспондент«Чемпионата» Андрей Панков.