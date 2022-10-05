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Скира: Хаби Алонсо близок к назначению на пост главного тренера «Байера»

Скира: Хаби Алонсо близок к назначению на пост главного тренера «Байера»
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Бывший испанский футболист Хаби Алонсо в ближайшее время может стать главным тренером леверкузенского «Байера», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.

По информации источника, совет директоров немецкого клуба намерен уволить нынешнего наставника «Байера» Херардо Сеоане. Основным кандидатом на пост является бывший игрок мюнхенской «Баварии» Алонсо. Руководство «Байера» готово заключить с Алонсо контракт, рассчитанный до 2024 года.

Накануне «Байер» проиграл «Порту» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 0:2. В немецкой Бундеслиге сезона-2022/2023 после восьми туров леверкузенская команда, набравшая пять очков, занимает предпоследнее, 17-е место.

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