Скира: Хаби Алонсо близок к назначению на пост главного тренера «Байера»
Поделиться
Бывший испанский футболист Хаби Алонсо в ближайшее время может стать главным тренером леверкузенского «Байера», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, совет директоров немецкого клуба намерен уволить нынешнего наставника «Байера» Херардо Сеоане. Основным кандидатом на пост является бывший игрок мюнхенской «Баварии» Алонсо. Руководство «Байера» готово заключить с Алонсо контракт, рассчитанный до 2024 года.
Накануне «Байер» проиграл «Порту» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 0:2. В немецкой Бундеслиге сезона-2022/2023 после восьми туров леверкузенская команда, набравшая пять очков, занимает предпоследнее, 17-е место.
Комментарии
- 5 октября 2022
-
16:45
-
16:35
-
16:30
-
16:21
-
16:10
-
16:01
-
15:57
-
15:45
-
15:43
-
15:16
-
15:16
-
15:09
-
14:59
-
14:52
-
14:30
-
14:29
-
14:25
-
14:17
-
13:58
-
13:53
-
13:50
-
13:38
-
13:33
-
13:30
-
13:25
-
13:06
-
12:59
-
12:59
-
12:57
-
12:38
-
12:29
-
12:25
-
12:05
-
12:05
-
12:04
Партнерский контент