В РФС рассказали о ситуации с отсрочками для игроков и тренеров от частичной мобилизации

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с отсрочками для игроков и тренеров от частичной мобилизации.



«Мы продолжим проведение всех соревнований. Все программы реализовываются. Для РФС крайне важно сохранить целостность ключевых турниров и продолжить их проведение. Мы руководствуемся законом о мобилизации ― Минспорт разрабатывает единые критерии, которыми будет руководствоваться правительство о предоставлении возможных отсрочек. Работа продолжается. Давайте дождёмся результатов этой работы. После этого мы будем понимать, кто может рассчитывать на отсрочки. Футбол находится в абсолютно равных условиях с другими видами спорта и другими видами индустрий», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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