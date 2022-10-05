Президент РФС Дюков: по мне — легче получить Fan ID и забыть, чем постоянно обсуждать

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о процедуре оформления паспорта болельщика (Fan ID).

«Система выдачи Fan ID работает без сбоев. Было много опасений, что будут отказы в выдаче, но такого нет ― 270 тысяч болельщиков получили Fan ID. Отказов было всего несколько десятков на основании запрета на посещение матчей. Наша работа ― сделать систему удобной. По мне ― легче получить и забыть уже про эту карту, чем постоянно обсуждать этот вопрос», — передаёт слова Дюкова корреспондент«Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. После введения Fan ID активные фанаты многих клубов объявили бойкот матчей чемпионата России с требованием отменить карты болельщика.