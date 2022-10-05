Президент РФС Дюков: исходим из того, что матч с Боснией состоится — есть договорённость
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал ситуацию с возможной отменой товарищеского матча сборной России с национальной командой Боснии и Герцеговины.
«У нас есть принципиальная договорённость о проведении матча с Боснией. Да, мы знаем, что некоторые игроки не хотят ехать. Нам бы хотелось сыграть с сильнейшими, но матч всё равно необходим. Мы понимаем, что наш процесс возвращения в международный футбол будет пошаговым. Так что такие матчи очень важны. 10 октября нам пообещали дать окончательный ответ. Исходим из того, что матч состоится.
Договорились, что матч с Ираном будет ― важно его провести. Иран ― сильная сборная», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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