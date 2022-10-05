Президент РФС Дюков рассказал, что ему не нравится в нынешнем сезоне РПЛ

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал, что ему не нравится в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«В РПЛ много интересных матчей. Кто-то считает, что уровень снизился, кто-то считает, что нет. Для понятия нашего уровня нужны международные матчи. Если смотреть на статистику интенсивности, то в этом году она выше. Всё больше молодых футболистов получают практику. Что не нравится ― так это разница между первой и второй восьмёркой. На то есть объективные причины, но разница говорит о том, что мы правильно решили не расширять РПЛ», — передаёт слова Дюкова корреспондент«Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, после 11 туров сезона первое место в таблице занимает «Зенит» (29 баллов), следом идут ЦСКА (23), «Ростов» и «Спартак» (оба — по 22).
- 5 октября 2022
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